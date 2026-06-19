Kupa canavarı Alex De Souza neden hiç Dünya Kupası'na gidemedi?

1999 yılında Copa America’yı kazanan ve aynı yıl Scolari liderliğindeki Palmeiras ile Libertadores Kupası’nı müzesine götüren Alex, o dönemden Dünya Kupası’na kadar farklı takımlarla her yıl çift haneli gol katkısı vererek dikkatleri üzerine çekmişti.

Ancak 2002 yılında, birlikte Libertadores zaferi yaşadığı hocası Scolari tarafından Brezilya Milli Takımı’nın Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmemesi, Alex üzerinde büyük bir yıkım yarattı.

Kendi kitabında bu dönemi anlatan Brezilyalı yıldız, o günlerde yaşadığı derin hayal kırıklığını şu sözlerle ifade etti:

"Hiç içki içen bir insan değildim, ancak birden bire bira ve şarap içmeye başladım. Bir süre böyle devam etti. 40-50 günlük bir delilik yaşadım. Televizyon ve gazeteler Dünya Kupası’ndan bahsediyor ancak ben neler olduğunu göremiyordum."

2003 yılında yeniden doğdu

Bu zorlu süreci çalışma azmiyle geride bırakan Alex, 2003 yılında Brezilya'da yılın oyuncusu seçilerek adeta "bir yılda yeniden doğdu". O sezon lig şampiyonluğu, Brezilya Kupası şampiyonluğu ve eyalet kupası şampiyonluğu yaşayan yıldız oyuncu, bir sezona 39 gol ve 20'den fazla asist sığdırmayı başardı.

2006 Dünya Kupası öncesinde de büyük bir beklenti oluşsa da, sonuç Alex için yine hüsran oldu.

Dönemin teknik direktörü Parreira, Alex’e kadroda yer bulamamıştı. Parreira, bu durumu”Brezilya Milli Takımı’nın özelliği de burada, dışarıda çok iyi olabilirsiniz. Alex gibi çok sayıda başarılı Brezilyalı futbolcu dünyanın birçok yerinde futbol oynuyor ancak elimdeki kadro bana yetiyor ve Alex’e bu kadroda yer bulamadım. Bu Alex’in iyi bir futbolcu olmadığını göstermez.” diye açıklamıştı.

Parreira'nın bu savunmasının temelinde ise, Brezilya'nın o dönemki kadrosunun Rivaldo, Ronaldinho, Kaka, Juninho ve Adriano gibi isimlerden oluşması yatıyordu.

Kariyerinin son günleri yaklaşırken, Copa America zaferi, yılın oyuncusu unvanı ve Fenerbahçe ile yazdığı tarihle hatırlanan Alex de Souza, Dünya Kupası sahnesinde hiç yer alamadan futbol hayatına veda etti.