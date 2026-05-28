Küresel gıda güvenliği için İstanbul’da Yüksek Düzeyli Tarım ve Orman Bakanları Zirvesi

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayesinde ve öncülüğünde hayata geçirilen küresel Sıfır Atık vizyonu çerçevesinde, 5–7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek olan Sıfır Atık Forumu; çevre diplomasisi, sürdürülebilir kalkınma, döngüsel ekonomi ve iklim politikaları alanlarında dünyanın farklı ülkelerinden üst düzey temsilcileri İstanbul’da buluşturacak.

"ORTAYA ÇIKACAK ORTAK AKIL COP31 SÜRECİNE GÜÇLÜ KATKI SAĞLAYACAK"

Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilecek foruma ilişkin açıklamada bulunan Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Türkiye’nin çevre diplomasisi alanındaki uluslararası etkisini daha da güçlendireceğini belirtti.

Ağırbaş; İstanbul’da gerçekleştirilecek buluşmanın yalnızca bugünün çevre sorunlarına değil, geleceğin sürdürülebilir kalkınma politikalarına da yön verecek önemli bir küresel istişare zemini oluşturacağını ifade ederek, özellikle gıda güvenliği, kaynak verimliliği ve iklim dirençli üretim modelleri başlıklarında ortaya çıkacak ortak aklın, COP31 sürecine de güçlü katkılar sunacağını vurguladı.

YUMAKLI'NIN EV SAHİPLİĞİNDE KÜRESEL TARIM DİPLOMASİSİ İSTANBUL'DA ŞEKİLLENİYOR

Forum kapsamında gerçekleştirilecek “Yüksek Düzeyli Tarım ve Orman Bakanları Oturumu”, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Oturumda farklı ülkelerden tarım ve ormancılık bakanları, uluslararası kuruluş temsilcileri, çevre uzmanları, akademisyenler ve sektör paydaşları bir araya gelerek küresel ölçekte artan gıda krizine karşı ortak çözüm başlıklarını değerlendirecek.

Küresel iklim krizinin tarımsal üretim üzerindeki etkileri, artan gıda talebi, su stresi, kuraklık, çölleşme, biyolojik çeşitlilik kaybı ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi gibi kritik konuların ele alınacağı oturumun; sürdürülebilir tarım politikalarının geliştirilmesi açısından önemli bir uluslararası platform niteliği taşıması bekleniyor.

Bakan Yumaklı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek yüksek düzeyli oturumda; farklı ülkelerden bakanlar, kamu kurumları, uluslararası kuruluş temsilcileri, akademisyenler, özel sektör paydaşları, çevre uzmanları ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek, tarım ve ormancılık politikalarının geleceğine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunacak.

SIFIR ATIK YAKLAŞIMININ TARIM POLİTİKALARINDAKİ STRATEJİK ROLÜ ELE ALINACAK

Forum kapsamında gerçekleştirilecek oturumda; sıfır atık yaklaşımının yalnızca çevresel bir politika değil, aynı zamanda ekonomik kalkınma, kaynak güvenliği ve gıda arz sürdürülebilirliği açısından stratejik bir dönüşüm modeli olduğu vurgulanacak.

Özellikle tarımsal üretim süreçlerinde ortaya çıkan kayıpların azaltılması, organik atıkların geri kazanımı, kompost uygulamalarının yaygınlaştırılması, biyokütle yönetimi, tarımda enerji verimliliği, yenilenebilir enerji destekli üretim sistemleri ve döngüsel ekonomi temelli uygulamaların yaygınlaştırılması başlıkları oturumun temel gündem maddeleri arasında yer alacak.

Yumaklı’nın son dönemde sıklıkla vurguladığı “üretimde sürdürülebilirlik”, “gıda arz güvenliği” ve “kaynak verimliliği” yaklaşımının da oturumun ana çerçevesini oluşturacağı belirtilirken; tarım sektörünün iklim değişikliğine karşı daha dayanıklı hale getirilmesine yönelik ortak çözüm mekanizmalarının değerlendirilmesi hedefleniyor.

OTURUMUN ANA GÜNDEM BAŞLIKLARI BELİRLENDİ

Yüksek Düzeyli Tarım ve Orman Bakanları Oturumu’nda, sıfır atık yaklaşımının gıda sistemleri ve doğal varlıkların korunması boyutu kapsamlı şekilde ele alınacak.

Küresel iklim krizinin tarım, ormancılık ve doğal kaynak yönetimi üzerindeki etkilerinin değerlendirileceği oturumda; sürdürülebilir üretim ve tüketim modellerinin yaygınlaştırılması amacıyla çok boyutlu politika önerileri masaya yatırılacak.

Oturum kapsamında özellikle şu başlıklar ön plana çıkacak:

Gıda kaybı ve israfının azaltılması,

Su verimliliği ve havza bazlı yönetim,

Orman varlığının korunması ve karbon yutak alanları,

Tarımsal üretimde döngüsel model uygulamaları.

Uzmanlar ve bakanlar düzeyinde gerçekleştirilecek değerlendirmelerde; doğal kaynakların korunması ile ekonomik kalkınma arasında dengeli ve sürdürülebilir bir modelin geliştirilmesinin önemine dikkat çekilecek.

"SIFIR ATIK HAREKETİ GIDA ARZ GÜVENLİĞİNİN ÖNEMLİ SAC AYAKLARINDAN BİRİ"

Yumaklı, Sıfır Atık Forumu kapsamında gerçekleştirilecek yüksek düzeyli oturuma ilişkin yaptığı değerlendirmede, Sıfır Atık hareketinin tarımsal sürdürülebilirlik açısından taşıdığı kritik öneme dikkat çekti.

Bakan Yumaklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde başlatılan ve dünyaya model olan Sıfır Atık hareketi, gıda arz güvenliğimizi korumada önemli sac ayaklarından birini oluşturuyor.

5-7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek Sıfır Atık Forumu’nda; gıda kayıplarını azaltmak, tarımsal üretimi sürdürülebilir kılmak ve geleceğimizi güvence altına almak temalı yüksek düzeyli oturumda mevkidaşlarımızla bir araya geleceğiz.

Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek ve israfı önlemek adına adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam ediyoruz.”

GIDA KAYBI VE İSRAFININ AZALTILMASI ÖNCELİKLİ BAŞLIKLARDAN BİRİ OLACAK

Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya genelinde üretilen gıdanın önemli bir kısmının kayıp veya israf olduğuna dikkat çekilecek oturumda; gıda tedarik zincirlerinde verimliliğin artırılması, hasat sonrası kayıpların azaltılması ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılması konularında iyi uygulama örnekleri paylaşılacak.

Özellikle tarım ve gıda sektörlerinde sıfır atık yaklaşımının yaygınlaştırılmasının; yalnızca çevresel etkilerin azaltılmasına değil, aynı zamanda ekonomik verimliliğin artırılmasına ve toplumsal refahın güçlendirilmesine katkı sunduğu vurgulanacak.

Oturumda ayrıca; tarımsal üretimde dijitalleşme, akıllı sulama sistemleri, su kaynaklarının etkin yönetimi, toprak sağlığının korunması ve biyolojik çeşitliliğin desteklenmesi gibi başlıklarda da kapsamlı değerlendirmeler yapılacak.

İKLİM KRİZİ VE TARIM İLİŞKİSİ ÇOK BOYUTLU ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLECEK

İklim değişikliğinin etkilerinin her geçen gün daha görünür hale geldiği küresel ölçekte; tarım sektörünün iklim krizinden en fazla etkilenen alanlardan biri olduğuna dikkat çekilecek forumda, kuraklık, orman yangınları, aşırı hava olayları, su kıtlığı ve üretim kayıpları gibi risklerin azaltılmasına yönelik çözüm önerileri ele alınacak.

Yüksek Düzeyli Tarım ve Orman Bakanları Oturumu kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde; iklim dostu üretim modellerinin yaygınlaştırılması, doğal kaynakların korunması, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve tarımsal üretimde sürdürülebilir finansman modellerinin geliştirilmesi gibi konuların da gündeme gelmesi bekleniyor.

Yumaklı’nın katılımıyla gerçekleştirilecek görüşmelerin; ülkeler arası bilgi paylaşımının artırılması, çevre diplomasisinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir tarım politikalarının küresel ölçekte yaygınlaştırılması açısından önemli katkılar sunacağı değerlendiriliyor.

İSTANBUL, KÜRESEL ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DİPLOMASİSİNİN MERKEZİ HALİNE GELİYOR

5–7 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Sıfır Atık Forumu’nun; farklı ülkelerden devlet temsilcileri, uluslararası kuruluşlar, akademisyenler, uzmanlar ve karar alıcıları aynı platformda buluşturarak çevre ve sürdürülebilirlik diplomasisi açısından güçlü bir uluslararası zemin oluşturması hedefleniyor.

Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilecek forumun; sürdürülebilir üretim ve tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılması, iklim dostu kalkınma politikalarının desteklenmesi, çevre bilincinin artırılması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması açısından önemli katkılar sunması bekleniyor.

Yumaklı’nın ev sahipliğinde düzenlenecek Yüksek Düzeyli Tarım ve Orman Bakanları Oturumu’nun ise; gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, doğal kaynakların korunması, tarım sektöründe sürdürülebilir dönüşümün hızlandırılması ve küresel ölçekte ortak çevre bilincinin geliştirilmesi açısından forumun en dikkat çekici oturumlarından biri olması öngörülüyor.

İSTANBUL, COP31 ÖNCESİ KÜRESEL İKLİM DİPLOMASİSİNİN BULUŞMA NOKTASI OLACAK

Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık vizyonu, artık küresel iklim politikalarının merkezinde yer alıyor.

Daha önce COP zirvelerinde sınırlı şekilde ele alınan sıfır atık yaklaşımı, Antalya’da düzenlenecek COP31’in önemli gündem başlıklarından biri haline geldi.

Bu süreç öncesinde 5–7 Haziran 2026 tarihlerinde İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilecek Sıfır Atık Forumu ise; çevre diplomasisi, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında uluslararası iş birliklerinin şekilleneceği kritik bir platform olacak.

TÜRKİYE KÜRESEL ÇÖZÜM ÜRETEN AKTÖLERDEN BİRİ HALİNE GELİYOR

Türkiye, sadece kendi çevre dönüşümünü yöneten bir ülke değil; aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerle bilgi paylaşımı yapan, uluslararası çevre politikalarına katkı sunan ve iklim krizine karşı uygulanabilir modeller geliştiren önemli bir aktör olarak öne çıkıyor.

2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Hareketi’nin bugün küresel ölçekte örnek gösterilen bir modele dönüşmesi ve Türkiye’nin öncülüğünde 30 Mart’ın “Uluslararası Sıfır Atık Günü” ilan edilmesi, bu vizyonun uluslararası etkisini ortaya koyuyor.

FORUM YENİ DÖNEMİN YOL HARİTASINI ŞEKİLLENDİRECEK

İstanbul’da gerçekleştirilecek forumda; kaynak verimliliği, gıda kayıplarının azaltılması, sürdürülebilir üretim modelleri ve iklim dostu kalkınma politikaları gibi başlıklar ele alınacak.

Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen forumun, COP31 öncesinde küresel iklim politikalarına yön verecek önemli diplomatik ve teknik temaslara ev sahipliği yapması bekleniyor.