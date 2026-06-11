Küresel ısınmada kritik eşik yaklaşıyor: 1,5 derece sınırı 4 yıl içinde aşılabilir

Londra merkezli bilimsel değerlendirmeye göre, küresel iklim sistemi, hızlanan bir ısınma trendi içerisinde. 2025 yılı itibarıyla dünya genelinde sıcaklık artışı, sanayi öncesi dönem ortalamasının 1,37 derece üzerine çıktı.

Araştırmalar, son yıllarda ısınma hızının önceki dönemlere kıyasla belirgin şekilde arttığını gösteriyor.

17 ÜLKEDE 70’TEN FAZLA BİLİM İNSANI ÇALIŞTI

Raporda, 17 ülkedeki 56 kurumdan 70’in üzerinde bilim insanının katkısı bulunuyor. Çalışma, Avrupa Komisyonu adına Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) bünyesindeki Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) tarafından yürütüldü.

Bulgular, Earth System Science Data dergisinde yayımlanarak bilim dünyasına sunuldu.

EN SICAK YILLAR ARASINDA YER ALDI

Rapora göre 2025 yılı, küresel ölçekte kayıtlardaki en sıcak üçüncü yıl olarak kaydedildi. 2016–2025 dönemi ortalamasında ise küresel sıcaklık artışı 1,26 derece olarak ölçüldü.

Bilim insanları, ısınma hızındaki artışın özellikle son yıllarda belirginleştiğine dikkat çekiyor.

EMİSYONLAR TARİHİN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Küresel sıcaklık artışındaki hızlanmanın temel nedeni olarak sera gazı emisyonlarındaki yükseliş gösteriliyor. 2024 yılında fosil yakıt kullanımına bağlı emisyonların 56,8 milyar ton karbondioksit eş değerine ulaşarak rekor kırdığı belirtildi.

Uzmanlara göre bu durum, atmosferde daha fazla ısının hapsolmasına yol açıyor.

1,5 DERECE EŞİĞİ TEHLİKEDE

Bilim insanları, mevcut eğilimin devam etmesi halinde küresel sıcaklık artışının yaklaşık 4 yıl içinde 1,5 derece sınırını aşabileceğini öngörüyor. Bu eşik, 2015 Paris Anlaşması kapsamında kritik bir hedef olarak kabul ediliyor.

Anlaşmada, yüzyıl sonuna kadar sıcaklık artışının 2 derecenin altında tutulması hedefleniyor.

UZMANLARDAN PEŞ PEŞE UYARILAR

Copernicus İklim Değişikliği Servisi yetkilileri, son 10 yıldaki ısınmanın büyük ölçüde insan faaliyetlerinden kaynaklandığını vurguladı. Uzmanlara göre, bu durum ekosistemler ve yaşam koşulları üzerinde halihazırda hissedilen etkileri giderek artırıyor.

İngiltere Meteoroloji Ofisi, atmosferde biriken sera gazlarının enerji dengesini bozduğunu belirtirken, deniz ekosistemleri ve iklim sisteminin daha fazla risk altında olduğuna dikkat çekti.

OKYANUSLAR VE DENİZ SEVİYESİ KRİTİK EŞİKTE

Raporda ayrıca denizel sıcak hava dalgalarının son yıllarda üç katından fazla arttığı, bunun okyanus ekosistemlerine ve gıda üretimine ciddi zarar verdiği ifade edildi.

Hollanda Kraliyet Deniz Araştırmaları Enstitüsü ise küresel deniz seviyesinin, 1901’den bu yana 23 santimetre yükseldiğini ve artış hızının giderek arttığını açıkladı.

Uzmanlar, bu yükselişin kıyı bölgelerinde taşkın riskini artırarak milyonlarca insanın yaşamını tehdit ettiğini belirtiyor.

KARARLILIK VURGUSU

Bilim insanları, küresel sıcaklık artışını sınırlamak için ülkelerin 2030’a kadar karbon salımını ciddi şekilde azaltması gerektiğini vurguluyor. Aksi halde iklim sistemindeki değişimlerin daha hızlı ve geri döndürülemez hale gelebileceği uyarısı yapılıyor.