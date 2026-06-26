Küresel pazarda milyonlara ulaştı: Toyota C-HR 10. yaşını kutluyor

Otomotiv pazarında C-SUV segmentine coupe tarzı tasarımıyla farklı bir bakış açısı getiren Toyota C-HR, yollardaki onuncu yılını devirdi.

İlk kez 2016 yılında tanıtılan bu model, 10 yıllık süreçte dünya çapında 2.1 milyonun üzerinde satış rakamına ulaşarak dev bir başarıya imza attı.

AVRUPA VE TÜRKİYE PAZARINDA SATIŞLAR İYİ

Avrupa pazarında 1.2 milyondan fazla satarak kendi segmentinde ortalama yüzde 7,7 pazar payı elde eden araç, markanın müşteri kitlesini büyük oranda genişletti.

Toyota'nın Sakarya'daki fabrikasında üretilen ve dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen model, Türkiye pazarında da piyasaya sürüldüğü günden bu yana 71 bin adetlik satış gerçekleştirdi.

Araç sahiplerinin yarısından fazlasının öncelikli olarak şık tasarımı nedeniyle tercih ettiği bu otomobil, 2023 yılında yollara çıkan ikinci nesliyle kimliğini daha da üst seviyeye taşıdı.

Yollar için tasarlanmış konsept otomobil anlayışıyla geliştirilen yeni nesil Toyota C-HR; dijital kokpiti, premium görünümü ve gelişmiş şarj edilebilir hibrit motor seçenekleriyle verimliliği ve performansı bir arada sunuyor.