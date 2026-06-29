Küresel piyasalarda gözler ABD-İran süreci ve merkez bankalarında

Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem gününde jeopolitik gelişmeler ön plana çıktı.

ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların durması ve diplomatik görüşmelerin devam edeceği beklentisi risk iştahını artırırken, Wall Street'te teknoloji hisselerinden ekonomik büyümeden faydalanan sektörlere yönelim dikkat çekti.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE SATIŞ SÜRÜYOR

Geçen haftanın son işlem gününde Nasdaq 100 yüzde 1 gerilerken, S&P 500 yatay kapanış yaptı. Yapay zekâ temalı teknoloji hisselerinde değerleme endişeleri nedeniyle satışlar devam ederken, uzmanlar bunun boğa piyasasının sonu değil, sağlıklı bir konsolidasyon süreci olabileceğini değerlendiriyor.

PETROL YÜKSELDİ, DOLAR SAKİN

Jeopolitik risklerin azalmasıyla piyasalarda iyimser hava güçlenirken Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 0,6 artışla 72,40 dolar seviyesinde işlem gördü.

Bloomberg Dolar Endeksi yatay seyrederken, dolar/TL sabah saatlerinde 46,6369 seviyesinden işlem gördü.

GÖZLER LAGARDE VE ABD'DEKİ KRİTİK KARARLARDA

Yatırımcılar bugün, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın Sintra Forumu'ndaki konuşmasını takip edecek.

Ayrıca ABD Yüksek Mahkemesi'nin Başkan Donald Trump'ın doğum yoluyla vatandaşlık düzenlemesi ve Fed Üyesi Lisa Cook ile ilgili davalarda açıklayacağı kararlar da piyasaların gündeminde bulunuyor.