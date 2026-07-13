Kuru soğanda uygulanan gümrük vergisi yüzde 5 oldu

Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda kuru soğanın gümrük vergisi, 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yüzde 5 yapıldı.

Yapılan açıklamada uygulamanın 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla sona erecek olup, soğan ithalatında yüzde 49,5 oranındaki gümrük vergisi uygulanmaya devam edileceği bildirildi.

TEDBİR ALINDI

Ticaret Bakanlığı, "Bilindiği üzere, Ticaret Bakanlığımızca piyasaların doğru yönlendirilerek spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması ve ülke ihtiyacının yerli üretimin teşviki yoluyla karşılanabilmesi amacıyla üretici ve tüketici refahı birlikte değerlendirilmekte ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak ticaret politikalarının tüm araçları kullanılarak gerekli tedbirler zamanlıca alınmaktadır." diyerek şu açıklamada bulundu:

KURU SOĞANDA GÜMRÜK VERGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ

"Bu çerçevede, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yakın koordinasyon içinde, 2026 yılında görülen aşırı yağış gibi iklimsel olumsuzlukların da etkisiyle hasadı üretici bölgelerde kademeli olarak devam eden kuru soğanda uygulanan gümrük vergisi, temel gıda ürünlerinden olan söz konusu üründe arz güvenliğinin sağlanması ve tüketici ihtiyacının uygun fiyatla karşılanabilmesini teminen, piyasayı tam olarak rahatlatacak seviyede arz sağlanacağı değerlendirilen 31 Ağustos 2026 tarihine kadar geçerli olacak şekilde, geçici olarak yüzde 5 olarak yeniden düzenlenmiştir.

"1 EYLÜL'DE KURU SOĞANDA GÜMRÜK VERGİSİ YÜZDE 49,5 OLACAK"

Söz konusu uygulama, kuru soğanda yerli üretimin korunması amacıyla yeni sezon ürün hasadının piyasaya yoğun şekilde gireceği ve bu yolla iç piyasa dengesinin yeniden tesis edileceği öngörülen 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla sona erecek olup, bu tarih itibarıyla soğan ithalatında yüzde 49,5 oranındaki gümrük vergisi uygulanmaya devam edecektir.

Ticaret Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlar ile istişare halinde, piyasada oluşan arz-talep dengesi ve fiyat gelişmelerini yakından takip etmeye, bu yolla üretici ve tüketiciyi birlikte gözeterek gerekli düzenlemeleri zamanlıca hayata geçirmeye devam edecektir."