Kuş Kalesi’nde gizemli figür keşfi: 'İnsan mı, uzaylı mı?' tartışması

Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Ömerhacılı beldesinde bulunan ve köklü geçmişiyle bilinen Kuş Kalesi, bu kez kayalık yüzeyinde görülen sıra dışı bir şekil ile gündeme geldi.

Dağ yürüyüşü yapan bir grup tarafından fark edilen figür, bölgede hem yerel halkın hem de araştırmacıların ilgisini çekti.

KAYALIK YÜZEYDE DİKKAT ÇEKEN ŞEKİL

Baran Dağı eteklerinde yer alan ve sarp yapısıyla bilinen Kuş Kalesi’nde yürüyüş yapan grup, kayalık yüzeyde insan siluetini andıran bir şekil olduğunu fark etti. İlk incelemelerde figürün doğal oluşum mu yoksa tarihsel bir iz mi olduğu konusunda net bir sonuca ulaşılamadı.

Bölgedeki görüntüler, kısa sürede tartışma konusu olurken, figürün “insan mı yoksa farklı bir form mu” olduğu yönünde yorumlar yapıldı.

“İNSAN YA DA UZAYLI SİLUETİ” DEĞERLENDİRMESİ

Bölgede incelemelerde bulunan Kent Konseyi Tarih Araştırma Grubu Başkanı ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şenol Dönmez, figürün dikkat çekici olduğunu belirtti.

Dönmez, ilk gözlemler doğrultusunda yapının “insan ya da uzaylı silueti” olarak değerlendirilebileceğini ifade ederek, uzman ekipler tarafından detaylı araştırma yapılması gerektiğini söyledi.

KÖYLÜLERDEN ARAŞTIRMA TALEBİ

Ömerhacılı köyü sakinleri de kayalık alandaki figürün ne olduğunun ortaya çıkarılmasını istiyor. Bölge halkı, Kuş Kalesi’nin hem tarihi hem de doğal yapısıyla korunması gerektiğini vurguluyor.

Bölgede yaşayan Murat Karaca, yapının araştırılması gerektiğini belirtirken, Yaser Kaplan ise alanda geçmişe ait yaşam izleri bulunduğunu öne sürdü.

BİNLERCE YILLIK TARİHİ GEÇMİŞE SAHİP

Kaman ilçe merkezine yaklaşık 12 kilometre mesafedeki 1710 metre rakımlı Baran Dağı üzerinde yer alan Kuş Kalesi’nin geçmişinin M.Ö. 2000’li yıllara kadar uzandığı değerlendiriliyor.

Hititler ve Frigler başta olmak üzere Roma ve Bizans dönemlerinde de kullanıldığı bilinen kale, sarp kayalık yapısı sayesinde doğal bir savunma noktası olarak öne çıkıyor.

TARİHİ ALANDA YENİ ARAŞTIRMA BEKLENTİSİ

Bölgede tespit edilen figürün niteliğinin netleşmesi için uzman ekiplerin yapacağı bilimsel çalışmaların önemli veriler ortaya koyması bekleniyor. Kuş Kalesi’nin hem tarihi hem de kültürel değerinin bu çalışmalarla daha da netleşeceği ifade ediliyor.