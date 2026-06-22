Kuşadası'nda yaban domuzları çamur banyosunda

Kuşadası'nda dolaşan domuzlar, vatandaşın radarında.

Tatilcilerin akın ettiği Kuşadası'nda görülen yaban domuzları, vatandaşları korkutmaya başladı.

ÇAMUR BANYOSU

Kuşadası’nda çamur banyosu yapan yaban domuzları görüntülendi.

O anlar kayda alınırken domuzların, çamur banyosu yaptıktan bir süre sonra bölgeden uzaklaştığı görüldü.

TRAFİĞİ DE TEHLİKEYE SOKUYORLAR

Sürüler, parklarda ve çöp konteynerleri yanında yiyecek arıyor.

Şehrin birçok noktasında evlerin arasında, yollarda, parklarda ve ana arterlerde rahatça dolaşan domuz sürüleri, hem vatandaşların sağlığını tehdit ederken zaman zaman trafik güvenliğini de tehlikeye sokuyor.

Evlerin hemen önünde dolaşan sürüler, özellikle çocuklu aileler ve yaşlılar için de ciddi bir tedirginlik oluşturuyor.