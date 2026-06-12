Kütahya'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Kütahya'da devrilen motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Çevre Yolu Caddesi'nde Muhammet Çakıcı yönetimindeki motosiklet, bankete çarptıktan sonra yan yola savrularak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
17 yaşındaki Çakıcı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)