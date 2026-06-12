Silivri Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Bora Balcıoğu gözaltına alındı

CHP'li belediyeler, rüşvet ve yolsuzluk sarmalı içinde...

Düzenlenen operasyonlar ile gözaltına alınan belediye başkanları ise bir süre sonra itirafçı olup, tüm yolsuzluk ağını ifşa etti.

Son olarak Özkan Yalım ve Muhittin Böcek'in itirafları gündeme bomba gibi düşerken, bugün bir operasyon daha düzenlendi.

SİLİVRİ BELEDİYESİ'NE OPERASYON

İstanbul'da, Silivri Belediyesi'ne yönelik başlatılan "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE DÜĞMEYE BASILDI

Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da dahil olmak üzere 18 isim hakkında gözaltı kararı verildi.

18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bora Balcıoğlu ve beraberinde 17 kişi, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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