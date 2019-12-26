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Kütahya'da genç kızın üzerinden çıkan haplar

Uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda durdurulan otomobilde, 16 yaşındaki kızın üzerinde çok sayıda uyuşturucu madde bulundu.

DHA | 26.12.2019 - 17:04..
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Kütahya Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi.

Uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen ve kimliği belirlenen şüpheliler, kent girişinde, otomobilde durduruldu.

39 HAP ELE GEÇİRİLDİ

Durdurulan otomobildeki H.T. (20), İ.K., M.Ç. ve H.S.'nin üstü arandı. Yapılan aramada H.S.'nin üzerinde 39 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

TUTUKSUZ YARGILANACAK

Burada ifadeleri alınan 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.T., İ.K. ve M.Ç. savcılık sorgularının ardından üzerinden uyuşturucu hap bulunan H.S. ise çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

16 yaşında üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı -1

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