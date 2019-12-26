Kütahya'da genç kızın üzerinden çıkan haplar

Kanal İstanbul raporunda İBB'nin de imzası var

1 İBB'den yılbaşı önlemleri Yılbaşı gecesi için, 6 metro hattı sabaha kadar diğer metro hatları ise gece 02.00’a kadar uzatıldı.

2 Kütahya'da genç kızın üzerinde 39 hap bulundu Uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda durdurulan otomobilde, 16 yaşındaki kızın üzerinde çok sayıda uyuşturucu madde bulundu.

3 Çin'deki iş gücünün yüzde 5'i robotların eline geçecek 2025 yılına kadar Çin'in iş gücünün neredeyse yüzde 5'ini robotlar kontrol edecek.

4 2018 yılında 1 milyon 411 bin adet otomobil ürettik Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) İstatistiklerini yayınladı. Girişimlerin ürünlerden yaptıkları satış 2018 yılında 1 trilyon 776 milyar 701 milyon lira oldu.

5 Kanal İstanbul'a 'evet' 'hayır' diyenlerin savundukları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Kanal İstanbulla ilgili açıklamaları.

6 Kars'ta sit alanına kaçak yapı Sit alanında kaçak kazı yapanlara karşı mücadelesini sürdüren ekipler, 2 kişiyi suçüstü yakaladı.