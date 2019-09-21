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Kütahya'da iki katlı ev yanarak kül oldu

Evlerinde yangın çıktığını duyarak olay yerine gelen kadın ve çocukları büyük üzüntü yaşadı.

DHA | 21.09.2019 - 21:07..
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Yangın, Kütahya'nın Sultanbağı Mahallesi Hüseyin Dede sokak üzerindeki Filiz Obut’a ait iki katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanı fark edenler durumu 112 Acil  çağrı merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın diğer binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Evlerinde yangın çıktığını duyarak olay yerine gelen Filiz Obut ve çocukları sinir krizi geçirdi. Yangın esnasında evde kimsenin olmadığı öğrenilirken, yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kütahya'da iki katlı ev yanarak kül oldu

Kütahya'da iki katlı ev yanarak kül oldu

Kütahya'da iki katlı ev yanarak kül oldu

Kütahya'da iki katlı ev yanarak kül oldu

Kütahya'da iki katlı ev yanarak kül oldu

Kütahya'da iki katlı ev yanarak kül oldu

Kütahya'da iki katlı ev yanarak kül oldu

Kütahya'da iki katlı ev yanarak kül oldu

Kütahya'da iki katlı ev yanarak kül oldu

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