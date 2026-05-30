Kütahya'da kavşakta iki araç çarpıştı: 3 yaralı

Kütahya'nın Emet ilçesinde Halil H. (53) idaresindeki 43 PL 379 plakalı otomobil ile Halil D.’nin kullandığı 43 ADL 934 plakalı araç, Üniversite Kavşağı’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan sürücüler ve yolcular yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde gerçekleştirdi.

Araçlarda sıkışma ihtimaline karşı itfaiye ekipleri de hazır bekletilirken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazada yaralanan Halil H., Halil D. ve Fatma D., ambulanslarla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri ise kazanın meydana geliş nedenini belirlemek üzere olayla ilgili inceleme başlattı.