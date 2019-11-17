Kütahya'da otomobil ile tır çarpıştı: 6 yaralı

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Ekrem İmamoğlu: Zam yapmıyoruz diye taahhüdümüz olmadı

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Şenol Güneş: Son maça en iyi 11 ile çıkacağız

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Kalp krizi geçiren şahsa sedye üstünde kalp masajı yaptı

1 Nijerya'da 28 milyon çocuğa aşı vurulacak Afrika ülkesi Nijerya'da, 28 milyon çocuğun menenjit ve kızamığa karşı aşılanacağı açıklandı.

2 Kalp krizi geçiren şahsa sedye üstünde kalp masajı yaptı Bartın'da muayene için gittiği hastanenin bahçesinde kalp krizi geçiren yaşlı adama, doktorlar sedye üstünde kalp masajı yaptı, ancak yaşlı adam kurtarılamadı.

3 Çin'in Sincan'daki baskı politikasının belgeleri sızdı Çin yönetiminin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara nasıl davranılması gerektiğini anlatan detaylı talimatlarının yer aldığı 400 sayfalık belge basına sızdırıldı.

4 Bryan Adams, İstanbul'da müzikseverlerle buluştu Dünyaca ünlü müzisyen Bryan Adams, Aktifbank'ın katkılarıyla düzenlenen 'Shine a Light' adlı konseriyle Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda hayranlarıyla bir araya geldi.

5 Nijerya'da sel nedeniyle binlerce insan evsiz kaldı Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeydoğusunda, aşırı yağışların neden olsuğu seller sonrası 40 bin kişi evlerini terk etti.

6 EURO 2020 Elemeleri'nde gecenin sonuçları 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 9'uncu haftası, C, E, G ve I gruplarında 10 maçla sona ererken, 4 takim daha Euro 2020'ye gitmeyi garantiledi.