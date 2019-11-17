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Kütahya'da otomobil ile tır çarpıştı: 6 yaralı

Tavşanlı ilçesinde, tır ile çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

DHA | 17.11.2019 - 05:47..
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Balıkesir'den Tavşanlı ilçe merkezine giden Nedim Çilenti (43) yönetimindeki 06 BS 4694 plakalı TIR ile Mustafa Bayazıt (41) yönetimindeki 43 UT 620 plakalı otomobil, Tavşanlı ilçesine bağlı Durak Mahallesi Kükürtlü Caddesi kavşağında çarpıştı.

TIR'la çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı -1

6 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle ters dönen otomobilin sürücüsü Mustafa Bayazıt ile araçtaki Filiz Bayazıt (36), Mehmet Ertürk (43), Eren Bayazıt (10), Havva Bayazıt (18) ve Ayşe Ertürk (37) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TIR'la çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı -2

TIR'la çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı -3

TIR'la çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı -4

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