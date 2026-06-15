Kütahya'da polis uygulamasını görünce uyuşturucuyu otların arasına gizlediler
Kütahya-Eskişehir kara yolu üzerinde uygulama gerçekleştiren polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobildeki 3 şüphelinin yol kenarındaki otluk alana gizlediği 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucuyla mücadele, yurdun her noktasında aralıksız şekilde sürdürülüyor.
Emniyet güçleri, huzuru ve güvenliği sağlamak adına gerçekleştirdiği denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.
Bu kapsamda Kütahya'da da Eskişehir kara yolu üzerinde uygulama yapıldı.
GEÇİŞ GÜZERGAHINDA ARAMA YAPILDI
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri aracı uygulama noktasında durdurdu.
Araçta ve şüphelilerin geçiş güzergahında arama yapıldı.
OTLUK ALANDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde, yol kenarındaki alanda otların arasına gizlenmiş bir kutu içerisinde 2 kilo skunk ele geçirildi.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
K.E.B., E.K. ve C.K. gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.