Kütahya'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi saldırgana taşla karşılık verdi
Kütahya’da servis araçları işletmecisi R.Ö., motosikletli bir kişinin silahlı saldırısında ayağından yaralandı. Yaralı işletmecinin saldırgana taş atarak karşılık verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu üzerindeki yan yolda, otomobilini park ettikten sonra yürümeye başlayan R.Ö.’nün yanına motosikletli bir kişi yaklaştı.
Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, yanında taşıdığı silahla ateş açtı.
YERDE BULDUĞU TAŞI SALDIRGANA FIRLATTI
Açılan ateş sonucu ayağından yaralanan R.Ö., can havliyle yakındaki bir okulun bahçesine sığındı. Bu sırada yerden aldığı taşı saldırgana doğru fırlatarak karşılık verdi. Yaşanan anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
YARALI HALDE HASTANEYE GİTTİ
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, R.Ö., kendi imkanlarıyla Kütahya’daki özel bir hastaneye giderek tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren motosikletli şüphelinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.