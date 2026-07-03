Kütahya'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi saldırgana taşla karşılık verdi

Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu üzerindeki yan yolda, otomobilini park ettikten sonra yürümeye başlayan R.Ö.’nün yanına motosikletli bir kişi yaklaştı.

Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, yanında taşıdığı silahla ateş açtı.

YERDE BULDUĞU TAŞI SALDIRGANA FIRLATTI

Açılan ateş sonucu ayağından yaralanan R.Ö., can havliyle yakındaki bir okulun bahçesine sığındı. Bu sırada yerden aldığı taşı saldırgana doğru fırlatarak karşılık verdi. Yaşanan anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

YARALI HALDE HASTANEYE GİTTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, R.Ö., kendi imkanlarıyla Kütahya’daki özel bir hastaneye giderek tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren motosikletli şüphelinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.