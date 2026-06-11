Kütahya'da takla atan otomobil karşı şeride geçti: 1 ölü 2 yaralı
Kütahya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
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Kütahya'da Afyonkarahisar çevre yolunda Muhammet Ali Koltka idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak takla atıp karşı şeride geçti.
Kütahya'da Afyonkarahisar çevre yolunda Muhammet Ali Koltka idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak takla atıp karşı şeride geçti.
Bu sırada karşı yönden gelen Halil İbrahim Tunç yönetimindeki otomobil, takla atan otomobile çarpmamak için karşı şeride geçerek aydınlatma direğine çarptı.
Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
KAZA YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekipleri kazada takla atan otomobildeki sürücünün 17 yaşındaki yeğeni Ali Koltka'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan otomobil sürücüleri Koltka ile Tunç, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)