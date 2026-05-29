Kutsal topraklarda sıcaklar 47 dereceyi görüyor

Hac ibadetini yerine getirmek için bu yıl 1,7 milyon Müslüman kutsal topraklara gitti.

Suudi Arabistanlı yetkililer, Mayıs ayı olmasına rağmen yüksek sıcaklıklar nedeniyle yaptıkları açıklamada hacıların sağlık durumlarının istikrarlı olduğunu, herhangi bir sağlık tehdidine rastlanmadığını duyurdu.



47 DERECEYİ GÖRÜYOR

Suudi Arabistan Meteoroloji Merkezi'nin verilerine göre, bölgede sıcaklıklar gün boyunca ortalamaların üzerinde seyrederek 41 ile 47 derece aralığına kadar ulaşıyor.

Açık alanlarda ve otoyollarda toza neden olan rüzgarlar da hacıları olumsuz etkiliyor.

Uzmanlar günün en tehlikeli saatlerinin 14.00-16.00 saatleri arası olduğuyla ilgili uyarılar yapıyor.

ŞEMSİYE ÇAĞRISI YAPILDI

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, hacılara sıcağın etkilerini azaltmak için şemsiye kullanma çağrısı yaptı.

Hacılar arasında şemsiye kullanımının yüzde 80'e ulaştığı belirtildi.

ASFALTLAR İÇİN ÖZEL YÖNTEM

Suudi Arabistan makamları Mekke'de asfalt sıcaklığının yer yer 70 dereceyi bulması nedeniyle, yol sıcaklığını 15-20 derece düşüren özel bir beyaz yol kaplama teknolojisi kullandıklarını duyurdu.

466 SICAK ÇARPMASI VAKASI

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdülaziz Abdülbaki, 466 hacının sıcak çarpması nedeniyle tedavi altına alındığını söyledi.

Hac mevsiminin başından bu yana sağlık alanında 1,2 milyonun üzerinde kişiye hizmet verildiğine​​​​​​​ işaret eden Abdülbaki, bunlar arasında 83 acil vakaya müdahale edildiği ve 29 açık kalp ameliyatının yapıldığını ifade etti.

