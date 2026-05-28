Suudi Arabistan'dan hacıların sağlık durumu hakkında açıklama

Bu yıl da Hac ibadeti, Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde yoğun katılım ve kapsamlı hazırlıklarla devam ediyor.

Hac, Arafat vakfesi ve Kurban Bayramı ile zirveye ulaşırken, Suudi makamları kalabalık, yüksek sıcaklık ve olası sağlık risklerine karşı önceden sıkı tedbirler aldı.

SAĞLIK KRİTERLERİ ARTIRILDI

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı ve Hac/Umre Bakanlığı, bu yıl özellikle sağlık kriterlerini güçlendirdi.

Adaylardan 'Durum Bildirir Sağlık Raporu' istendi.

İleri böbrek yetmezliği, ciddi kalp yetmezliği, karaciğer sirozu, ağır nörolojik/psikiyatrik rahatsızlıklar, demans, ileri yaş frajilitesi ve son trimester gebelik gibi durumlar hac için engel sayıldı.

"HERHANGİ BİR SAĞLIK TEHDİDİNE RASTLANMADI"

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdülaziz Abdülbaki, düzenlenen basın toplantısında, kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getiren Müslümanların sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Kutsal topraklarda sıcak çarpması belirtileri üzerine 466 kişinin tedavi altına alındığını aktaran Abdülbaki, "Hacıların genel sağlık durumu istikrarlıdır. Son derece verimli sağlık sistemi sayesinde herhangi bir sağlık tehdidine rastlanmadı." dedi.

1,2 MİLYON KİŞİYE SAĞLIK HİZMETİ VERİLDİ

Hac mevsiminin başından bu yana sağlık alanında 1,2 milyonun üzerinde kişiye hizmet verildiğine işaret eden Abdülbaki, bunlar arasında 83 acil vakaya müdahale edildiği ve 29 açık kalp ameliyatının yapıldığını ifade etti.

İBADETİNİ YAPAN KAFİLELER 29 MAYIS'TA AYRILACAK

Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetleri Bakanlığı Sözcüsü Abdülaziz el-Uteybi de hac ibadetini yerine getiren kafilelerin 29 Mayıs Cuma günü itibariyle kutsal topraklardan ayrılmaya başlayacağını söyledi.