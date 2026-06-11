Kuveyt, saldırılar nedeniyle kapatılan hava sahasının normal seyrine döndüğünü duyurdu

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Orta Doğu'da hareketli günler devam ediyor...

Kuveyt, İran'ın saldırıları nedeniyle hava sahasını geçici olarak kapatmıştı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yeni bir açıklama yaptı.

UÇUŞ TRAFİĞİ NORMALE DÖNDÜ

Yapılan açıklamada, ihtiyati tedbir alınmasını gerektiren koşulların ortadan kalkmasının ardından Kuveyt hava sahasındaki uçuş trafiğinin normale döndüğü ifade edildi.

GELİŞMELER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Açıklamada, güvenliğin en üst düzeyde sağlanması amacıyla Kuveyt içindeki ve dışındaki ilgili kurumlarla koordinasyon halinde gelişmelerin yakından takip edildiği kaydedildi.

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İran'ın ülkeye yönelik saldırılarının ardından hava sahasının yerel saatle 04.50 itibarıyla tedbir amaçlı geçici olarak kapatıldığını bildirmişti.