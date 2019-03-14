Bursa'da, ilginç bir soygun girişimi yaşandı. Tanınmamak için çarşafa bürünen iki kişi, bir kuyumcu dükkanını silahla soymaya kalktı.

Soyguncular, 16 Z 6459 plakalı hafif ticari araçla merkez Yıldırım ilçesi Erikli Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına geldi. Ellerinde pompalı tüfek bulunan şüphelilerden biri içeri girdi. Daha sonra bu kişi, elindeki pompalı tüfeği iş yeri sahibine doğrultup altınları istedi.

Kuyumcu soygunu bant kesme aparatıyla önledi VİDEO

BANT KESİCİ İLE SOYGUNCULARI KAÇIRDI

Kuyumcunun, tezgahtaki bant kesici aparatı kendisine doğru fırlatması üzerine paniğe kapılan soyguncu dışarı çıktı. Zanlılar, geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Söz konusu aracın, geçen hafta Bursa'da bir mahalleden gasbedildiği belirlendi.

Bu arada, çarşaflı soyguncuların kuyumcu dükkanına girip kısa bir süre sonra çıkarak kaçmaları, iş yerinin dışındaki güvenlik kamerasına yansıdı.