Kuyumcudan çaldığı pırlanta yüzüğü yuttu

Olay, geçtiğimiz 20 Aralık Perşembe günü saat 12.30 sıralarında Üsküdar’da meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.A. isimli kadın kuyumcuya girerek, 5 taş pırlanta yüzük alacağını söyledi. Bunun üzerine kuyumcu Mehmet Erdoğan, kadının istediği yüzükleri incelemesi için tezgaha çıkarttı. M.A., satın alma bahanesiyle yüzüklerden birini el çabukluğuyla cebine attı.

BEŞ TAŞ PIRLANTAYI YUTTU

Kısa bir süre sonra diğer yüzükleri toplayan kuyumcu, bir yüzüğün eksik olması üzerine kadına alıp almadığını sordu. Kuyumcunun sözleri üzerine paniğe kapılan kadın, cebinden çıkarttığı yüzüğü su ile yuttu. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kadının yüzüğü çaldığını kabullenmemesi üzerine kuyumcu, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan inceleme sonucunda, kadının yüzüğü yuttuğunu gören Erdoğan, durumu polise bildirdi.

Çaldığı yüzüğü su içerek böyle yuttu VİDEO

YA ÇIKARACAK YA PARASINI ÖDEYECEK

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kadını hastaneye götürerek röntgen filmi çektirdi. Yapılan incelemede kadının midesinde bin lira değerindeki yüzüğün olduğu tespit edildi. Polis merkezine götürülerek işlemleri tamamlanan M.A., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kadının yuttuğu yüzüğü ya doğal yollarla çıkartacağı ya da parasını ödeyeceği bilgisine ulaşıldı.

MARMARİS'TE TURİST DE YÜZÜĞÜ YUTMUŞTU

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, İrlandalı bir turist de geçtiğimiz aylarda 40 bin lira değerindeki pırlanta yüzüğü yutmuş, yüzük kolonoskopi yöntemiyle çıkartılmıştı. Turist ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.