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Kuzenler 100 liralık borç için birbirine girdi

Bursa'da inşaat işçiliği yapan Celal G., amcaoğulları arasında borç-alacak nedeniyle çıkan kavgada sopayla darbedildi.

DHA | 04.08.2019 - 04:04..
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İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi Sevgi Sokak üzerindeki bir kahvehanede yaşanan olay şöyle gelişti:

İnşaat işçisi olarak amcasının oğulları Mehmet G. (35) ve Murat G.'nin yanında (32) çalışan Celal G.(53), 100 TL borcunu istemek için kahvehaneye gitti.

Kuzenler 100 liralık borç için birbirine girdi

KUZENLERİ TARAFINDAN SOPAYLA DÖVÜLDÜ

Amcaoğulları arasında  sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Celal G., amcasının oğulları tarafından sopayla darbedildi.

Kahvehanedekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SALDIRGAN KARDEŞLER GÖZALTINDA

Sopayla kafasından yaralanan Celal G., yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Mehmet G. ve Murat G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kuzenler 100 liralık borç için birbirine girdi

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