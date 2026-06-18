Kuzey Kore, İngiltere büyükelçisini geri çağırdı

Kuzey Kore yönetimi, Londra Büyükelçisi Mun Myong Sin’in görevden alınarak ülkeye geri çağrıldığını açıkladı. Yapılan resmi duyuruda, İngiltere’nin yaptırımları geri çekmediği sürece diplomatik ilişkilerin maslahatgüzar düzeyinde sürdürüleceği belirtildi.

Bu kararın, iki ülke arasındaki resmi temasların en üst düzeyde sınırlandırılması anlamına geldiği ifade edildi.

YAPTIRIMLARA “SİYASİ PROVOKASYON” TEPKİSİ

Pyongyang yönetimi, İngiltere’nin Songdowon Uluslararası Çocuk Kampı’na yönelik yaptırımlarını sert sözlerle eleştirdi.

Yapılan açıklamada, Londra’nın kararının “etik dışı ve siyasi amaçlı bir provokasyon” olduğu ileri sürülerek, bunun Kuzey Kore’nin uluslararası imajını hedef aldığı ve Rusya ile ilişkilerini zayıflatmayı amaçladığı savunuldu.

KRİZİN MERKEZİNDE ÇOCUK KAMPI YER ALIYOR

Gerilime neden olan yaptırım kararının odağında, Kuzey Kore’nin doğu kıyısındaki Wonsan bölgesi yakınlarında Songdowon Uluslararası Çocuk Kampı bulunuyor.

İngiltere, söz konusu kampı Rusya ile bağlantılı gençlik programları kapsamında değerlendirmiş ve Ukraynalı çocukların zorla yönlendirilmesi ve propaganda faaliyetleriyle ilişkilendirildiğini iddia etmişti.

LONDRA’NIN YAPTIRIM GEREKÇESİ

İngiltere hükümeti, Mayıs ayında aldığı kararla kampı, “Kremlin destekli gençlik programlarının parçası” olarak tanımlamış ve Ukraynalı çocukların sınır dışı edilmesi ve ideolojik yönlendirilmesi iddialarına dikkat çekmişti.

Bu değerlendirme, insan hakları çevrelerinde de tartışmalara neden olmuş, kampın faaliyetleri uluslararası kamuoyunda eleştirilmişti.

KUZEY KORE’DEN SERT SAVUNMA

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı ise söz konusu iddiaları reddederek kampın tamamen eğitim ve kültürel amaçlarla faaliyet gösterdiğini savundu. Yapılan açıklamada, İngiltere’nin kararının “asılsız suçlamalara dayandığı” ve çocukların haklarını zedelediği ifade edildi.

Pyongyang yönetimi, yaptırımların kaldırılmaması halinde Londra ile ilişkilerin daha da gerileyeceği mesajını verdi.