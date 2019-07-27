taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6673
Euro
6.3137
Altın
1418.39
Borsa
102837.19
Gram Altın
258.521

Kuzey Kore’nin yeni nesil füzeleri Japonya’yı tedirgin etti

Japon Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin test ettiği yeni nesil füzelerin, geleneksel balistik füzelerin aksine tipik olmayan yörüngelere sahip olduğu bildirildi.

İHA | 27.07.2019 - 13:59..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Japon Savunma Bakanlığı’ndan basına yapılan açıklamada, Kuzey Kore tarafından test edilen yeni nesil füzelerin düzensiz yörüngelere sahip olduğu bilgisi verildi.

RADARA YAKALANMADAN JAPONYA'YI VURABİLİR

Bu füzelerin geleneksel balistik füzelerden daha düşük irtifalarda uçabildikleri, bu durumun da onları yakalamayı zorlaştırdığı belirtildi. Savunma Bakanlığı yetkilileri, Kuzey Kore’nin test ettiği yeni nesil füzelerin radarlara yakalanmadan Japonya’ya rahatlıkla ulaşabileceğini ileri sürdü.

Yetkililer füzelerin menzillerinin 600 km olduğu bildirdi. Ayrıca Japon yetkililerin ABD ile yakın işbirliği içine girerek uygun önlemler almaya kararlı olduğu açıklandı.

Kuzey Kore’nin yeni nesil füzeleri Japonya’yı tedirgin etti

ALÇAKTAN UÇUYOR VE MENZİLLERİ UZUN

Kuzey Kore, Perşembe günü kıyı kenti Wonsan'a yakın bir bölgeden iki füze ateşledi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Japon Denizi'ne düşmeden önce füzelerin 31 mil yükseklikte yaklaşık 267 mil kadar yol alabilen iki kısa menzilli füze olduğunu duyurdu.

Cuma günü ise Kuzey Kore devlet yayın organı, başlatılan yeni bir taktiksel güdümlü füzelerin testini doğruladı. Devlet Başkanı Kim Jong-un tarafından da tanıtımın bizzat denetlendiği açıklandı.

Kuzey Kore’nin yeni nesil füzeleri Japonya’yı tedirgin etti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mısır ordusundan karnaval sirki gibi gösteri

Mısır ordusundan karnaval sirki gibi gösteri

235
Atletico Madrid'den Real Madrid'e gol yağmuru

Atletico Madrid'den Real Madrid'e gol yağmuru

16
Mesut, 'kavga edersem Kolasinac'ı seçerdim' demişti

Mesut, 'kavga edersem Kolasinac'ı seçerdim' demişti

39
Belçika'yı çöl sıcaklarının ardından dolu vurdu

Belçika'yı çöl sıcaklarının ardından dolu vurdu

32
Yunanistan'a yüzerek gitmeye çalışırken yakalandılar

Yunanistan'a yüzerek gitmeye çalışırken yakalandılar

68
Velilere okula başlama yaşı hatırlatması

Velilere okula başlama yaşı hatırlatması

15
Davayı Veli Kavlak kazandı

Davayı Veli Kavlak kazandı

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir