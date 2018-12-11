Le Monde'nin Türkiye aşkı bitmiyor

Günlük gazete olarak hizmet veren Le Monde, Türkiye'yle ilgili yeni bir haber daha yaptı. Le Monde'nin son yaptığı haberlerde; Türkiye'nin gizli hapishanelerinde FETÖ'culeri tuttuğu iddia edildi.

"FETÖ'CÜLER İŞKENCE GÖRDÜ" İDDİASI

Ayrıca Le Monde; FETÖ'cülerin burada işkence gördüğünü bile ileri sürdü. Fransız basınının; ülkesinde yaşanan gösterileri ve gösteri yapan kişilere yapılan sert müdahaleleri görmezden gelip, haber bile yapmazken, Türkiye ile uğraşması ise dikkatlerden kaçmadı.

250 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Bilindiği üzere 15 Temmuz 2016 günü 250 kişi öldü, 1500'e yakın kişi de yaralandı. Olaydan sorumlu tutulan 50 bin kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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