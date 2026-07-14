Leandro Trossard, Beşiktaş'a neler katar? İşte detaylı analizimiz...

Beşiktaş, uzun süredir peşinde olduğu Leandro Trossard transferini resmen bitirdi.

Islak imzaların atılmasının ardından siyah-beyazlılar, Belçikalı yıldızın uçuş planlamasını da oluşturdu.

Midtjylland maçlarının listesine dahil edilecek olan Trossard’ın, ikinci maçta kadroda olması bekleniyor.

TROSSARD'I YAKINDAN TANIYALIM

Peki Belçikalı yıldız isim nasıl bir oyuncu?

İşte dünyaca ünlü kanat oyuncusunu biraz daha yakından tanıyalım...

Trossard’ın en belirgin özellikleri arasında kanatlardaki etkinliği, dripling yeteneği ve asist becerisi öne çıkıyor.

Brighton’da geçirdiği dönemde Premier Lig’de kaydettiği kritik goller ve yarattığı pozisyonlarla tanınan oyuncu, Beşiktaş’ın hücum varyasyonlarına yeni bir boyut kazandırabilir.

ÇOK YÖNLÜ OYUN VE KRİTİK GOLLERİN ADAMI

Hem sol kanat hem de forvet arkası gibi farklı bölgelerde görev yapabilen Trossard, teknik direktör için taktiksel zenginlik sunuyor.

Avrupa kupaları ve uluslararası arenadaki tecrübesi, genç kadroya liderlik edebilecek bir profil çiziyor.

Analistler, Belçikalı oyuncunun Süper Lig’e hızlı uyum sağlayabileceğini ve takımın hücum gücünü artırabileceğini vurguluyor.

SOĞUKKANLILIĞI VE PAS YETENEĞİ ÜST SEVİYEDE

Hızlı hücum ve topa sahip olma odaklı bir oyun anlayışına sahip Beşiktaş için Trossard, beklenen kaliteyi artıracak bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Özellikle son vuruşlardaki soğukkanlılığı ve pas yeteneği, takımın gol yollarındaki sıkıntılarına çözüm olabilir.

Transferin gerçekleşmesi durumunda Trossard’ın, Süper Lig’de fark yaratacak bir oyuncu olabileceği ifade ediliyor.

AVRUPA'NIN EN ÖNEMLİ HÜCUMCULARI ARASINDA GÖSTERİLİYOR

Ayrıca 138 gol atan ve 78 asist yapan Trossard, toplamda 216 gole doğrudan katkı sağlayarak Avrupa'nın en önemli hücum oyuncularından biri olmayı başardı.

Öte yandan Leandro Trossard'ın kariyerinde İngiltere Süper Kupası, İngiltere Premier League, Belçika Jupiler Pro League, Belçika 2. Lig ve Belçika Kupası organizasyonlarında elde ettiği başarılar bulunuyor.

Belçikalı yıldız, son olarak ise bu sezon oynanan Şampiyonlar Ligi Finali'nde PSG'ye karşı 83 dakika oyunda kalmış ve Arsenal'in attığı golün asistini yapan isim olmuştu.

DÜNYA KUPASI'NDA MÜTHİŞ OYNADI

Son olarak ise 2026 Dünya Kupası'nda sergilediği performansla adından söz ettiren Trossard, dev turnuvada takımının en etkili oyuncusu olarak dikkat çekti.

İstatistiksel bazda De Bruyne, Lukaku ve Doku gibi dünya yıldızlarını geride bırakarak Belçika'nın en iyi oyuncusu seçilen tecrübeli futbolcu, Kara Kartal'a çok şey katacak.

Dünya Kupası'nda 2 gol, 3 asistle 5 gole katkı sunan Belçikalı maestro, 17 gol pozisyonu yaratma ve 39 tehlikeli pas istatistiğiyle Mbappe, Olise, Wirtz gibi önemli yıldızları sollayıp zirvede yer aldı.