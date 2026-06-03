Lexus'tan geri adım: En çok beklenen elektrikli otomobil iptal edildi

Lexus'un 2023 yılında tanıttığı ve gelecekteki elektrikli modellerine mühendislik açısından yön vermesi beklenen LF-ZC konseptinin seri üretim planları rafa kaldırıldı.

Ana şirket Toyota Motor'un elektrikli araç üretim hedeflerini aşağı çekmesi sebebiyle iptal edilen ilk model, bu iddialı sedan oldu.

ELEKTRİKLİ GELECEK İÇİN YENİ STRATEJİ

Projenin iptal edilmesine rağmen Toyota ve Lexus, elektrikli araç geliştirme çalışmalarını tamamen sonlandırma kararı almadı.

LF-ZC konsepti için geliştirilen gigacasting dev döküm teknikleri ve katı hal batarya gibi yenilikçi teknolojiler markanın diğer projelerine aktarılacak.

İptal edilen bu özel modelin normal şartlarda yaklaşık 1000 kilometre menzil ve 500 beygir güç gibi son derece iddialı performans değerlerine sahip olması hedefleniyordu.

Şirketin bu hamlesi, küresel pazarda yaşanan elektrikli araç talebindeki belirgin yavaşlamanın gerçekçi bir sonucu.