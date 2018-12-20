Lezyon nedir

İnsan vücudunda oluşan bazı hastalıklar, organ, hücre veya doku bozukluklarına yol açabiliyor. Bazı noktalarda görülebilen bu değişimler, bazen iç organlarda ya da hücrelerde bulunmaktadır. Bu değişimlerin genel olarak ismine lezyon adı verilir.

LEZYON NEDİR

Özetle hastalık yerleşen organlarda oluşan anormal durumlara lezyon denmektedir. Lezyonlar kimi zaman yıpranma, yırtılma kimi zaman da doku bozuklukları şeklinde oluştuğu gibi tümör ve abse şeklinde de oluşabilmektedir.

Bulundukları yerleri kaplayan ve hacmin artma durumunda oluşumun lezyon olma ihtimali kuvvetlidir. Lezyonlara tanı koyulabilmesi için; şekilleri, kenarları, iç yapıları, çevre doku farkları ile değerlendirilirler. Lezyonlar çeşitli test ve yöntemlerle tanımlanmaktadır.

LEZYONLARIN ETKİLERİ

Bazı lezyonlar iyi huylu bazılarıysa kötü huyludur. Dokuların işlevselliğinin yitirilmesi, dokularda olan bozukluklar ile oluşmaktadır bu da lezyonun iyi veya kötü huylu oluşuna önemli bir delil niteliğindedir.

Omurilikteki bir lezyon, beyinden gelen sinir uyarılarını etkileyerek bacaklarda uyuşukluk veya idrar yapma zorluğu yapabilir. Gözde oluşan lezyonlarda, bulanık görme ve renk algılama sorunları yaratabilir. Bazı lezyonlarsa hiçbir rahatsızlık vermez ve gözle görünmez, fakat lezyonları kesinlikle incelemek gereklidir.