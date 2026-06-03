LGS sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) önemli bir duyuru geldi.

Milyonlarca öğrencinin beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş belgeleri, erişime açıldı.

SINAVA SAYILI GÜNLER KALDI

Milli Eğitim Bakanlığı, 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin sınav giriş bilgilerini erişime açtı.

BELGELERE NASIL ULAŞILIR

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sınava katılacak öğrenciler, sınav yeri, bina, salon ve sıra bilgilerini içeren sınav giriş belgelerine "https://e-okul.meb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

Öğrenciler, sınav giriş bilgilerini T.C. kimlik numaraları ve okul bilgileriyle görüntüleyebilecek.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İKİ OTURUM ŞEKLİNDE OLACAK

LGS, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü hem yurt içi hem de yurt dışındaki tüm sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye saati esas alınarak yapılacak sınavda birinci oturum saat 09.30’da başlarken, ikinci oturum ise 11.30’da başlayacak şekilde planlandı.

İLK OTURUM 75, İKİNCİ OTURUM 80 DAKİKA

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacak.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacak.

Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;

- Yabancı dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

- Din kültürü ve ahlak bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

- Yabancı dil ve din kültürü ve ahlak bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacak.

SINAV TARİHİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

14 Haziran'da yapılması planlanan sınava ilişkin ise değişikliğe gidildi.

Bu kapsamdaki açıklamayı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yapmıştı.

LGS 13 HAZİRAN'A ALINDI

Bakan Tekin, açıklamasında 14 Haziran'daki sınavın bir gün önceye alınmasına karar verildiğini aktarmıştı.

Pazar günü yapılması beklenen sınavın 13 Haziran'a çekildiğini bildiren Tekin, tarih değişikliğinin A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası grup maçıyla çakışmaması için yapıldığını söylemişti.

Bakan Tekin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın gönüllerinin milli takımla beraber olmasını arzu ediyoruz." demişti.