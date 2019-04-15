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MEB LGS sürelerini uzattı

LGS 1 Haziran 2019'da yapılacak merkezi sınav başvuruları 17 Nisan saat 17.00'ye kadar uzatıldı.

AA | 15.04.2019 - 18:45..
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Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden yeni bir duyuru yayımlandı ve 2019 yılı LGS başvuru süresinin uzatıldığı bildirildi.

17 NİSAN SON GÜN

Konuyla alakalı olarak MEB tarafından yayımlanan duyuruda ise;
"2019 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru Süresinin Uzatılmasına Dair Açıklama
Ortaöğretime geçiş uygulamaları kapsamında yapılacak olan, 2019 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınavasüresi içinde başvurusunu yapamayan öğrenciler, sınav başvurularını 17.04.2019 Çarşamba günü saat:17.00´ ye  kadar yapabileceklerdir." denildi.

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