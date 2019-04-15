MEB LGS sürelerini uzattı

1 15’inci intihar teşebbüsünde 3 saatte ikna edildi Sağlık merkezinde kendisine ’uyuşturucu’ iğne yapılmamasına sinirlenen bir kişi 4 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

2 NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı'ndan S-400 açıklaması ABD ile Türkiye arasında gerginlik konusu olan S-400'ler için NATO'dan açıklama geldi. Parlamenter Asamblesi Başkanı Madeleine Moon, Türkiye'nin istediği silahı almakta özgür olduğunu belirtti.

3 Galatasaray'dan TFF'ye: VAR kayıtları açıklansın Kadıköy'de oynanan ve 1-1 sona eren Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin yankıları sürüyor. Galatasaray VAR konuşmalarını talep etti. Fenerbahçe ise ağlama emojisi paylaşarak cevap verdi.

4 LGS süreleri uzatıldı Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında 1 Haziran 2019'da yapılacak merkezi sınav başvuruları 17 Nisan saat 17.00'ye kadar uzatıldı.

5 Çocuk parkındaki demir aksamları çalmaya çalıştılar Çocuk parkındaki metal aksamları sökerek yükledikleri araçla kaçmaya çalışan 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

6 Elazığ'da fırtına maddi hasar verdi Kovancılar ilçesinde fırtına nedeniyle bazı çatılar uçarken, bir kaç da direk devrildi.