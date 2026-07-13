LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MEB takvimi

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında tercih maratonu 13 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla başladı.

Hayallerindeki lisede eğitim görmek isteyen öğrenciler ve velileri, şimdiden "Sonuçlar ne zaman belli olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

MEB, yayımladığı takvimle süreci netleştirdi. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın paylaştığı bilgilere göre, öğrenciler tarafından yapılan tercihlerin sonuçları ve okullardaki boş kontenjan bilgileri 5 Ağustos 2026 tarihinde MEB’in resmi web sitesi (meb.gov.tr) üzerinden erişime açılacak.

Yerleştirme ve nakil takvimi

Birinci Nakil Dönemi: 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında başvurular alınacak ve sonuçlar 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

İkinci Nakil Dönemi: 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında başvurular yapılacak, sonuçlar ise 14 Ağustos 2026tarihinde duyurulacak.

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe komisyonlarına başvurular 17-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Bu süreç 28 Ağustos'ta tamamlanacak.

Yatılı okumak isteyen öğrenciler başvurularını 31 Ağustos - 3 Eylül 2026 tarihleri arasında yapabilecek. Yerleştirme sonuçları ise 4 Eylül'de belli olacak.