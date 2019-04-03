LGS'de sayısal testinin süresi uzatıldı

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki oturum halinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacak.

Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek.

SAYISALDA SÜRE UZATMASI

Kılavuza göre Bakanlık, 60 dakika olan sayısal alan sınav oturumunun süresini 20 dakika uzatarak 80 dakikaya çıkardı. Buna göre sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.