Cevdet Yılmaz: Türkiye-Azerbaycan ticaret hedefi 15 milyar dolar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyon imza töreninde konuşarak ikili ticaret hedeflerini dile getirdi.

AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eş Başkanı, Azerbaycan Başbakanı Sayın Ali Asadov ile “Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 11. Dönem Toplantısı” kapsamında görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede; Azerbaycan ile Türkiye arasında Cumhurbaşkanların belirlediği 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi, ticari ve ekonomik ilişkiler, yatırımlar, gümrük ve lojistik, enerji, eğitim, e-Devlet uygulamaları, Azerbaycan’ın Dünya Ticaret Örgütü'ne üyelik süreci gibi birçok konu değerlendirildi.

"Ticaret hacmi hedefi: 15 milyar dolar"

Cevdet Yılmaz, Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyon imza töreninde iki ülke arasındaki ticaretine yönelik olarak şu bilgileri verdi:

İki ülke arasında mevcut iş birliklerinin geliştirilmesi 7,5 milyar doları bulmuştu, Türkiye, Azerbaycan'ın ithalatında ikinci sırada yer alıyor. Bundan sonraki ticaret hedefimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce açıkladığı gibi 15 milyar dolarlık ticaret hacmini en kısa sürede yakalamaktır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)