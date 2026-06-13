LGS'ye yetişmek için zamanla yarışanlar

Ortaöğretim kurumlarına geçiş yapacak 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS merkezi sınavı, iki oturumlu takvimiyle uygulamaya konuldu.

Sınav, yurt içinde 81 ilin tamamında ve 920 ilçede, yurt dışında ise 8 farklı ülkede kurulan sınav merkezlerinde gerçekleştiriliyor.

Bu yıl 1 milyon 22 bin 658 öğrencinin başvurduğu sınavda, ilk kez yapay zeka destekli kamera güvenlik altyapısı ve öğrencilere yönelik beslenme paketi uygulaması devreye alındı.

GEÇ KALMALAR BU YIL DA DEVAM ETTİ

Öte yandan her yıl olduğu gibi bu yılda sınava son anda yetişenler ya da geç kalanlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yurdun birçok noktasında farklı manzaralar kaydedilirken polis ekipleri seferber oldu.

KONYA

Konya'da sınav heyecanı nedeniyle veliler bahçede ter dökerken ilginç bir görüntü ortaya çıktı.

Oğlunu sınava yetiştirmeye çalışan bir babanın çocuğun ensesinden tutarak koşturduğu görüldü.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de bir kız öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına kapılar kapandıktan hemen sonra yetişti.

Büyük bir telaş yaşayan öğrenci, görevliler tarafından sınav salonuna alındı.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta sınav merkezlerinde erken saatlerde toplanan öğrenciler içeride ter dökerken, kimliğini unutan bir adayın imdadına ailesi ve polis ekipleri koştu.

Bina girişinde bekleyen görevli polis memuru, kimliği aileden teslim alır almaz koşarak içerideki sınav görevlisine ulaştırdı.

GAZİANTEP

Gaziantep'te Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına geç kalan ve kimliğini unutan öğrencilerin yardımına polis yetişti.

Nizip ilçesinde polis ekipleri, geç kalan bir öğrenciyi son anda sınava yetiştirirken giriş belgesini unutan bir başka öğrenciyi ise evine götürüp belgeyi aldıktan sonra sınava yetiştirdi.

GİRESUN

Giresun'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek olan ve kimliğini evde unuttuğunu son anda fark eden öğrencinin yardımına motorize polis ekipleri yetişti.

Zamanla yarışan polis ekipleri, öğrencinin geçici kimlik belgesini almasını sağlayarak sınava dakikalar kala okula ulaşmayı başardı.

İSTANBUL

İstanbul'da sınava gireceği okulu karıştıran ve yanlış okula geldiğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu.

Doğru sınav merkezinin yan taraftaki Nişantaşı Nuri Akın Lisesi olduğunun belirlenmesinin ardından öğrenci, ailesi ve görevlilerin desteğiyle sınava gireceği okula ulaştırıldı.