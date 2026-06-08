Lille, Olivier Giroud'nun sözleşmesini uzattı

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Fransa ekibi Lille, golcü futbolcu Olivier Giroud ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kulübün açıklamasında, 39 yaşındaki Fransız futbolcuyla 2026-27 sezonunda geçerli olmak üzere bir yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

44 MAÇTA 11 GOL ATTI

Montpellier, Arsenal, Chelsea, Milan ve Los Angeles gibi takımlarda oynayan Giroud, Temmuz 2025'te Lille'e transfer oldu.

Geride kalan sezon Lille formasıyla 44 maça çıkan tecrübeli santrfor, 11 gol kaydetti.