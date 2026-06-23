Lionel Messi 10 yılda milli takım kariyerini yeniden inşa etti

2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'in Avusturya'yı 2-0 yendiği maçta galibiyet gollerini kaydeden Lionel Messi, Dünya Kupaları tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

Oysa ki aynı Messi, tarihler 2016'yı gösterdiğinde dünya futbol kamuoyunun dikkatini çeken bir açıklama yapmıştı.

Messi, 2016 yılında Şili'ye karşı kaybedilen Copa America finalinin ardından "Benim için milli takım bitti. Elimden gelen her şeyi yaptım, şampiyon olamamak canımı yakıyor." demişti.

"BENİM İÇİN MİLLİ TAKIM BİTTİ"

Ancak Messi, bu karardan tam 10 yıl sonra futbol tarihini yeniden yazıyor...

Son dünya şampiyonu Arjantin'in kaptanı olarak sahaya çıkan Messi, Avusturya karşısında elde edilen 2-0'lık galibiyette başrolü oynayarak Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

Karşılaşmanın ardından konuşan Messi, "Sahada olmaktan ve futbol oynamaktan büyük keyif alıyorum. İnsanları bu şekilde mutlu görmek bizi de çok mutlu ediyor." dedi.

YILLAR SONRA İSTATİSTİKLERİ DOMİNE ETTİ

Diğer yandan Lionel Messi, bu turnuvada Arjantin’in attığı 5 golün tamamına imza atarak gol krallığı yarışında en yakın rakibinin iki gol önünde liderliğini sürdürüyor.

Messi'nin Avusturya maçında elde ettiği başarılar, bununla da sınırlı kalmadı:

6 maçlık seri: Turnuvada üst üste 6 maçta gol atma başarısı göstererek 1958'de Fransız Just Fontaine ve 1970'de Brezilyalı Jairzinho’nun ardından bu seriyi yakalayan üçüncü oyuncu oldu.

Tarihin en çok pozisyon üreteni: Dünya Kupası tarihinde 76 gol pozisyonu üreterek bu alandaki rekoru da elinde bulunduruyor.

Son 6 Dünya Kupası maçında 10 gol ve 2 asist üreterek toplam 12 gole doğrudan katkı sağladı.