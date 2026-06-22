Lionel Messi rekor kırdı! Arjantin, Avusturya'yı iki golle geçti

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde yapılan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor.

Lionel Scaloni yönetimindeki Arjantin ile Ralf Rangnick'in çalıştırdığı Avusturya, J Grubu ikinci maçında karşı karşıya geldi.

AT&T Stadyumu'nda oynanan ve Mısırlı hakem Amin Omar'ın yönettiği müsabakada kazanan Arjantin oldu.

Arjantin rakibini 2-0'lık skorla mağlup ederek dev organizasyonda 2'de 2 yaptı ve son 32'yi garantiledi.

Lionel Messi, Dünya Kupası tarihine geçti!

MESSI PENALTI KAÇIRDI

Mücadelenin 7. dakikasında Arjantin, VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Topun başına geçen Lionel Messi, 9. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

GALİBİYET GOLLERİ MESSI'DEN

Maçın 38. dakikasında Lionel Messi, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

İlk yarı, Arjantin'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken karşılaşmada uzun süre gol sesi çıkmadı.

Dakikalar 90+5'i gösterdiğinde ise Lionel Messi bir kez daha sahneye çıktı ve farkı 2'ye yükseltti.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Arjantin oldu.

ARJANTİN, SON 32'DE

Bu sonuçla birlikte 6 puana yükselen Arjantin, Dünya Kupası'nda son 32 turunu garantiledi.

Avusturya ise 3 puanla 2. sırada konumlandı.

ARJANTİN, TURU GARANTİLEYEN 4. ÜLKE

Oynadıkları ilk iki grup karşılaşmasından da zaferle ayrılarak 6 puana ulaşan ev sahiplerinden Meksika (A Grubu), A Milli Takımımızın da bulunduğu grupta yer alan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) (D Grubu) ve son olarak Fildişi Sahili'ni devirerek 12 yıl aradan sonra gruptan çıkma başarısı gösteren Almanya (E Grubu) turnuvada adını son 32 turuna yazdırmayı garantileyen diğer ülkeler olmuştu.

Arjantin, son 32 turuna adını yazdıran 4. ülke oldu.

Arjantin, gruptaki son maçında Ürdün ile karşılaşacak. Avusturya ise son maçında Cezayir ile kozlarını paylaşacak.

MESSİ TARİHE GEÇTİ

Arjantinli yıldız, maçta attığı 2 golle birlikte Dünya Kupası tarihine geçti.

Messi, turnuva tarihinde attığı 18 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu olmayı başardı.

38 yaşındaki oyuncu, maç öncesinde Alman yıldız Miroslav Klose ile 16 golle zirveyi paylaşıyordu.