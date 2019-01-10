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Liselerde Türkçe dil becerilerini geliştirecek yeni proje

Lise öğrencilerinin Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmasına, milli ve manevi değerleri özümsemesine katkı sağlanması amacıyla yarışmalar düzenlenecek.

Haber Merkezi | 10.01.2019 - 11:50..
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Projeyle Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanması, okuma, anlama ve yazma becerilerinin artırılması, milli birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi amaçlanıyor.

MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİ ÖZÜMSEME

Milli ve manevi değerleri daha iyi özümsemesine katkı sağlanması gibi birçok konuda faydalı olacağı hedefleniyor. Bunun için öğrenciler arasında yartışma düzenlenecek.

SEÇİCİ KURUL KARAR VERECEK

Eserlerin değerlendirmesinin Türk Dil Kurumu'nun (TDK) desteğiyle, akademisyenler ile alan uzmanlarının yer alacağı seçici kurul tarafından yapılacak.

Liselerde Türkçe dil becerilerini geliştirecek yeni proje

BAŞARILI ESERLER KİTAPLAŞTIRILACAK

Değerlendirmelerin ardından il ve ülke bazında dereceler belirlenecek. Türkiye'de finale kalan, başarılı görülen eserlerin basımı ve yayımı olacak.

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