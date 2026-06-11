Liseliden Milli Takım'a marş: 'Bizim Çocuklar' birinci seçildi

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu iş birliğinde, A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası yolculuğuna eşlik edecek marşın belirlenmesi amacıyla bir yarışma düzenlendi. Güzel sanatlar liselerinin katılımına açık olan yarışmaya, Türkiye genelinden 84 eser başvurdu.

Yarışma, genç yeteneklerin milli takım için özgün eserler üretmesini teşvik etti.

BİRİNCİLİK BURSA’YA GELDİ

Yarışmada, Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin hazırladığı “Bizim Çocuklar” adlı eser birinci seçildi. Öğrenciler, öğretmenlerinin desteğiyle hazırladıkları beste ile hem jüriyi hem de dinleyicileri etkiledi.

Eserin tribünlerde söylenebilir yapısıyla öne çıktığı belirtildi.

“TRİBÜNLERDE HERKESİN SÖYLEYECEĞİ BİR MARŞ HAYAL ETTİK”

Okul Müdürü Remzi Ayaz, elde edilen başarıdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, uzun süredir böyle bir eser ortaya koymayı hedeflediklerini söyledi.

Ayaz, milli takıma herkesin birlikte söyleyebileceği bir marş kazandırmanın önemli bir hayal olduğunu belirterek, “Tribünlerde herkesin dilinde olacak bir marş yapmak istedik.” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERDEN ORTAK EMEK

Proje danışman öğretmenlerinden Cemil Hadi Bulut, çalışmanın büyük bir özveriyle yürütüldüğünü belirtti. Yarışmaya ciddi şekilde hazırlandıklarını ifade eden Bulut, genç yeteneklerin bu başarıyı elde edebilecek kapasitede olduğunu söyledi.

Bulut, bestelenen marşın futbolcular ve taraftarlar için güçlü bir motivasyon kaynağı olacağına inandıklarını dile getirdi.

“MİLLİ RUHU YANSITMAK İSTEDİK”

Grubun solisti Utku Özçivi, marşı hazırlarken milli duyguları ön planda tuttuklarını belirterek eserin, sahada ve tribünlerde karşılık bulmasını istediklerini söyledi.

Öğrencilerden Alya Altındal ve Nur Aleyna Erçek ise sürecin hem eğlenceli hem de öğretici geçtiğini, elde ettikleri başarının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

GENÇ YETENEKLERDEN MİLLİ TAKIMA DESTEK

“Bizim Çocuklar” adlı beste, Dünya Kupası yolculuğunda A Milli Futbol Takımı’na eşlik edecek resmi marş olarak seçildi. Genç müzisyenler, eserlerinin tribünlerde yankılanmasını ve milli takıma güç vermesini istiyor.