Livanur Aydın, Ali Öner ve Zeynep Atılgan'ın samimi görüntüleri hakkında açıklama yaptı

Taşacak Bu Deniz dizisinin sezon finali kutlamasında Ali Öner ve Zeynep Atılgan'ın samimi görüntüleri, sosyal medyaya düştü. İkili arasında aşk dedikoduları alevlendi.

Magazin gündeminde çok konuşulan görüntülerle ilgili, Ali Öner'in eski nişanlısı Livanur Aydın'dan da açıklama geldi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşan Livanur Aydın, ilişkinin aylar önce sona erdiğini vurgulayarak geçmişteki ihanet iddialarına üstü kapalı bir şekilde yanıt verdi.

Aydın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde bana gönderdiğiniz tüm güzel mesajlar, desteğiniz ve iyi dilekleriniz için teşekkür etmek istiyorum.

"RAHATSIZIM"

Uzun süren bir ilişki ve nişanlılık sürecinin sona ermesinin üzerinden aylar geçti. Bu süreç boyunca herhangi bir açıklama yapmayı tercih etmedim. Ancak aradan geçen zamana rağmen bu konuyla ilgili hâlâ çok fazla mesaj alıyorum. Bana, aileme ve yakın çevreme sürekli sorular yöneltiliyor. Yapılan haberlerde, paylaşımlarda ve yorumlarda ismimin hâlâ bu konuyla birlikte anılmasından rahatsızlık duyuyorum ve bu nedenle kısa bir açıklama yapmak istedim.

"EN BAŞINDAN BERİ BİLİYORDUM"

Hayatta bazen insanların seçimleri, davranışları ve ortaya koydukları tavırlar, söylenecek tüm sözlerin önüne geçiyor. Sizin henüz bugün emin olduğunuz şüpheler maalesef en başından beri benim gerçekliğimdi. Bu nedenle yaşananlarla ilgili pek bir şey söylenmesine ihtiyaç yok aslında her şey zaten olması gerektiği kadar görünür ve anlaşılır durumda.

Ben ise geçmişe dönüp herhangi bir şeyi anlatma ya da tartışma niyetinde değilim. Bugün olduğum yerde huzurla, kendi hayatıma ve hedeflerime odaklanarak devam ediyorum.

"ENERJİM GELECEĞE"

İsteğim, aylar önce sona ermiş bu konunun artık benim adıma da kapanması ve ismimin bu olaylarla birlikte anılmaması. Hayat devam ediyor ve ben önüme bakarak enerjimi geçmişe değil, geleceğe ayırmayı tercih ediyorum.

Bu süreçte yanımda olan, bana destek veren ve sevgisini hissettiren herkese tekrar teşekkür ederim."