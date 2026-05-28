Londra'da Türk müdür, minik kızı motosikletin önünden son anda kurtardı

İngiltere’nin başkenti Londra’nın Wimbledon bölgesinde yaşanan olay, büyük bir tehlikenin saniyeler içinde nasıl önlendiğini gözler önüne serdi. Ailesinin yanında bulunan küçük bir kız çocuğu aniden yola doğru koştuğu sırada, hızla yaklaşan motosiklet dikkat çekti.

RESTORAN MÜDÜRÜ TEREDDÜTSÜZ HAREKETE GEÇTİ

O esnada bölgede bulunan Türk restoran müdürü Onur İnci, durumu fark eder etmez refleks göstererek çocuğa doğru koştu. Görgü tanıklarına göre İnci, hiç düşünmeden yola atlayarak küçük kızı motosikletin çarpmasından son anda kurtardı.

ÇOCUK KURTULDU, İNCE YARALANDI

Güvenlik kamerası görüntülerinde İnci’nin çocuğu hızla güvenli alana ittiği, ardından motosikletin kendisine çarpmasıyla yere savrulduğu görüldü. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OMZUNDAN YARALANDI, AMELİYAT OLACAK

Hastaneye kaldırılan Onur İnci’nin yapılan kontrollerinde omzunda ciddi hasar oluştuğu belirlendi. İnci’nin ameliyat edileceği öğrenilirken, küçük kızın olaydan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

“GERÇEK BİR KAHRAMANLIK” TEPKİSİ

Olay çevrede büyük yankı uyandırırken, bölge sakinleri İnci’nin davranışını “gerçek bir kahramanlık örneği” olarak değerlendirdi. Sosyal medyada da çok sayıda kullanıcı, İnci’nin cesaretini öven paylaşımlarda bulundu.

“SADECE BİRKAÇ SANİYEDE OLDU”

Görgü tanıkları, olayın çok hızlı geliştiğini belirterek, “Çocuk bir anda yola çıktı. Onur hiç düşünmeden koştu. Eğer o an müdahale etmeseydi çok daha kötü olabilirdi” ifadelerini kullandı.

Yetkililerin olayla ilgili inceleme başlattığı, güvenlik kamerası görüntülerinin detaylı şekilde değerlendirildiği aktarıldı.