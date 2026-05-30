Lübnan başbakanı Nawaf Salam: İsrail tarihimizi de siliyor

İsrail-Lübnan arasındaki müzakere sürecini değerlendiren Salam, İsrail'in yalnızca belirli askeri hedefleri vurmadığını, bunun ötesinde kapsamlı bir yıkım politikası izlediğini savundu.

Salam, "İsrail'in topyekun yıkım politikası yürütmesi nedeniyle burada şahit olduğumuz şey sadece İsrail'in topraklarını genişletmesi veya sınırları aşması değil" ifadelerini kullandı.

İsrail'in ülkenin güney bölgelerine yönelik saldırılarını "tehlikeli ve benzeri görülmemiş" olarak nitelendiren Lübnan Başbakanı, bölgedeki gerilimin daha da tırmandırılmasını kınayarak derhal ateşkes çağrısında bulundu.

Salam, uygulandığını öne sürdüğü "yakıp yıkma politikasının" İsrail'e güvenlik sağlamayacağını söyledi.

"LÜBNAN'IN HAFIZASINI SİLMEYE ÇALIŞIYOR"

Salam, İsrail'i şehir ve kasabaları sistematik şekilde yok etmeye yönelik bir politika izlemekle suçlarken, Lübnan halkının kitlesel olarak yerinden edilmesine neden olduğunu da dile getirdi.

İsrail'in işgal sürecinde sadece toprak bütünlüğünü değil, ülkenin kültürel ve tarihi mirasını da hedef aldığını savunan Salam, "İsrail yalnızca Lübnan'ın egemenliğini ihlal etmiyor, aynı zamanda tarihini siliyor" dedi.

"MÜZAKERELER EN AZ MALİYETLİ YOL"

Taraflar arasında devam eden müzakere sürecine de değinen Salam, savaş ve barış arasındaki tercihin Lübnan açısından ulusal bir karar olmaya devam ettiğini belirtti.

Müzakerelerin başarı garantisi bulunmadığını ifade eden Lübnan Başbakanı, buna rağmen mevcut şartlar altında en uygun seçeneğin diplomasi olduğunu vurgulayarak, "Müzakerelerin başarılı olacağı garanti mi? Kesinlikle hayır. Ancak bugün mevcut diğer seçeneklerle karşılaştırıldığında, ülkemiz ve halkımız için en az maliyetli yol budur" diye konuştu.

YERİNDEN EDİLEN LÜBNANLILARA MESAJ

İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Lübnan vatandaşlarına da seslenen Salam, devletin ateşkesin sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve yeniden inşa çalışmalarının başlatılması için tüm imkanlarını seferber edeceğini söyledi.

"Sizin acınız bütün Lübnan'ın acısıdır" diyen Salam, hükümetin diplomatik çözüm ve yeniden yapılanma sürecine yönelik çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.