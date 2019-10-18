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Lübnanlılar Whatsapp için protestolarda

Ülkede Whatsapp vergisi artınca ülke genelinde protestolar başladı.

AA | 18.10.2019 - 21:42..
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Lübnanlılar Whatsapp için protestolarda

Lübnan'da hükümetin son olarak Whatsapp gibi uygulamalarda sesli arama özelliğini vergilendirme kararı alması vatandaşlarda tepkilere neden oldu.

Başkent Beyrut'ta binlerce vatandaş hükümetin yeni tasarruf düzenlemeleri ve kötüye giden ekonomik koşullarını protesto etmek için sokağa çıktı. Protestolar hükümetin vergi kararından vazgeçmesine rağmen devam etti.

Lübnanlılar Whatsapp için protestolarda

Protestocular ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda pek çok yol kapandı, araçların lastikleri ateşe verildi.

Lübnan'da 'WhatsApp vergisi' öfkesi VİDEO

2 ÖLÜ 40 GÖREVLİ YARALANDI

Lübnan İç Güvenlik Güçleri, Twitter hesabından yayımladığı mesajda 40 görevlinin yaralandığını aktardı.  Beyrut Uluslararası Havalimanı'na giden yollar protestocular tarafından kapatıldı.

Gösterilerde 2 kişi de öldü

Lübnanlılar Whatsapp için protestolarda

Hükümet perşembe günü internet üzerinden arama yapmayı sağlayan Whatsapp, Facebook gibi uygulamalarda günlük 20 cent vergi getirileceğini açıklamıştı. Hükümetin açıklamasının ardından sosyal medyada vatandaşların tepkisi şiddetlenmeye başlamıştı.

Lübnanlılar Whatsapp için protestolarda

Lübnan'da 'WhatsApp vergisi' öfkesi büyüyor VİDEO

72 SAAT MÜHLET TANINDI

Başbakan Hariri, başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, Lübnan'daki ekonomik sorunlar ve yeni vergiler nedeniyle dünden bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lübnanlılar Whatsapp için protestolarda

Bazı hükümet ortaklarını reformların hayata geçirilmesini engellemekle suçlayan Hariri, kendisine yönelik istifa seslerinin yükseldiği ülkede "ikna edici çözümler sunmaları için hükümet ortaklarına 72 saatlik süre tanıdığını" söyledi.

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