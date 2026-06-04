Luis Suarez'in kariyerinde iz bırakan takımlar ve başarıları

Fenerbahçe’de hafta sonu yapılacak tarihi genel kurul öncesinde başkanlık yarışı transfer hamleleriyle alev aldı.

Sarı-lacivertli camiada tüm dengeleri değiştiren hamle, başkan adayı Hakan Safi’den geldi.

Portekiz devi Sporting CP formasıyla bu sezon çıktığı 53 maçta 38 gol atarak Avrupa'yı sallayan 28 yaşındaki Kolombiyalı gol makinesi Luis Suarez ile anlaşma sağlandığını açıklayan Safi, taraftarı ayağa kaldırdı.

Peki, Fenerbahçelilerin rüyalarını süsleyen, hırsı ve bitiriciliğiyle dikkat çeken Luis Suarez hangi takımlarda oynadı

Luis Suarez’in kariyeri

Luis Javier Suarez, profesyonel futbol kariyerine ülkesinin ikinci lig ekiplerinden Itagüi Leones'te başladı.

Oyuncunun kariyerindeki ilk büyük sıçrama 2019-20 sezonunda kiralık oynadığı Real Zaragoza'da gerçekleşti. İkinci ligde çıktığı 38 maçta tam 19 gol kaydederek İspanya'da adından söz ettirmeye başladı.

Zaragoza'daki performansının ardından Granada'ya transfer oldu. Burada La Liga deneyimi kazanırken takımıyla UEFA Avrupa Ligi'nde de boy gösterdi ve istikrarlı yapısıyla dikkat çekti.

Marsilya Sonrası Dönüm Noktası

Kısa süren bir Olympique de Marseille macerasının ardından İspanya'ya bu kez UD Almeria formasıyla dönen Suarez, kariyerinin en olgun ve verimli dönemini bu kulüpte yaşadı.

Almeria formasıyla toplam 79 maça çıkan Kolombiyalı, 41 gol ve 13 asistlik müthiş bir katkı sağladı. Özellikle 2024–25 sezonunda sergilediği performans hafızalara kazındı; tüm kulvarlarda çıktığı maçlarda 31 gol ve 8 asist üreterek İspanya İkinci Ligi'nin gol kralı oldu ve takımını sırtladı.

Sporting CP ile Avrupa'nın Zirvesine

Temmuz 2025'te Almeria'dan Portekiz'in köklü kulübü Sporting CP'ye 22.2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Suarez, rüya gibi bir dönemi başlattı. Portekiz ekibi, oyuncunun değerini bildiği için sözleşmesine tam 80 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi ekledi.

Sporting CP formasıyla ilk sezonunda beklentileri fazlasıyla karşılayan Suarez, tüm kulvarlarda 32 gol kaydetti. Portekiz Ligi’nde attığı 28 golle ligi gol kralı olarak tamamlayarak Portekiz'de "Yılın Takımı"na seçildi ve Ocak ile Şubat 2026 aylarında üst üste "Ayın Oyuncusu" ödüllerini topladı. Takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 ve çeyrek final yürüyüşlerinde de attığı 5 golle başrol oynadı.

Kolombiya Milli Takımı ile Tarihe Geçen Gece

12 Kasım 2020'de Kolombiya Milli Takımı formasıyla ilk maçına çıkan Luis Javier Suárez, uluslararası düzeydeki en büyük şovunu 9 Eylül 2025'te yaptı.

2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında oynanan Venezuela maçında rakip filelere tam 4 golbirden bırakarak Kolombiya futbol tarihinin en ikonik bireysel performanslarından birine imza attı ve ülkesinin maçı 6-3 kazanmasını sağladı.