Maaşlı çalışmak bana göre değil dedi, 20 yaşında kendi gelir kapısını yarattı

Kayseri Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki İsmail Gültekin, modern şehir hayatının karmaşasından uzaklaşarak rotasını dedesinin yıllar önce ayrılmak zorunda kaldığı eski mahalleye çevirdi.

1979 yılındaki sel felaketi sonrası halkın taşındığı Şeyhşaban Mahallesi, bugün Gültekin’in arıları için doğal bir cennete dönüştü.

"Şehir hayatı, maaşlı çalışma bana göre değil"

Geçen yıl sadece 7 kovanla başladığı bu serüveni bugün 50 kovana çıkaran Gültekin, bitki çeşitliliği açısından oldukça zengin olan bölgenin arıcılık için mükemmel olduğunu vurguluyor.

Şehirde maaşlı bir işte çalışmak yerine kendi işinin sahibi olmayı seçen genç girişimci, duygularını AA muhabirlerine şu sözlerle ifade ediyor:

"Burayı bırakıp gidemediğim için tekrar geldim. Kendi halimde ne yapabilirim dedim. Arıcılık, işe başlangıç anlamında da yüksek meblağlar istemeyen bir işti. Ben de arıcılık yapmayı tercih ettim. Bu sene 50 kovanım var. Geçen yıl bal alma gibi bir hedefim olmadığı halde 200 kilogram civarında bal aldım. Bu sene 50 kovandan 1 ton 200 kilogram gibi bir bal beklentim var. Şehir hayatı, maaşlı çalışma bana göre değil. Bir de sabah kalkıp akşam sıkıldığım zaman bırakmak istediğim bir iş yapmak istedim. Kendi işim olsun istiyorum. Bakımı kolay, kendime de hayvanlarıma da vakit ayırabiliyorum."

Üniversite eğitimine devam ederken bir yandan da ata topraklarını bereketlendiren İsmail Gültekin, ailesinin desteğiyle kendi düzenini kurmanın mutluluğunu yaşıyor. Hedefi ise bu sezon 1 tonun üzerinde bal hasadı yapmak.