Macaristan Başbakanı Magyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesini unutamadı: Herkes tabanca vermiyor

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediyesini unutamıyor.

Magyar, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in hediyesinden sonra da Erdoğan'ın hediyesini andı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN HEDİYESİNİ PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki NATO Zirvesi'nde, Magyar'ın da aralarında olduğu tüm NATO liderlerine birer tabanca hediye etti.

Magyar da 9 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesinin fotoğrafını, X hesabından şu mesajla paylaştı:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde sıra dışı bir hediye: üzerine adımın işlendiği, mühimmatıyla birlikte bir Magnum toplu tabanca…"

"HERKES TABANCA VERMİYOR"

Magyar, bu gece de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesinden bahsettiği paylaşımı alıntılayarak Pakistan Başbakanı Şerif'in hediyesini duyurdu.

Şerif'in kendisine 90 tane mango hediye gönderdiğini belirten Magyar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Herkes hediye olarak tabanca vermiyor. Tarihi bir günün sonunda, ofisimde beni hoş bir sürpriz bekliyordu.

Pakistan Başbakanı'ndan hediye olarak 90 adet mango aldık. Bir saat içinde sadece birkaç tanesi kalmıştı. Teşekkürler!"

TATİLİNİ TÜRKİYE'DE YAPTI

Magyar, NATO Zirvesi'nin ardından Antalya'ya giderek çocuklarıyla tatil yapmıştı.

Zirve öncesinde de İstanbul ve Kocaeli'nde turistik seyahatler yapan Magyar, Türkiye'de vakit geçirmekten çok keyif aldığını söylemişti.

Macaristan Başbakanı Magyar, Türkiye tatiline devam ediyor