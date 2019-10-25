Macaristan'dan Türkiye'ye güvenli bölge desteği

Macaristan'ın aşırı sağ duruşuyla bilinen mülteci karşıtı Başbakanı Viktor Orban, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

DAHA ÖNCE TÜRKİYE'Yİ SAVUNMUŞTU

Macaristan, daha önce Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi'nin Türkiye'yi kınama girişimini engellemeye çalışmış ancak perşembe günü Avrupa Parlamentosu'ndaki Macar milletvekilleri Ankara’ya yaptırım talep eden önergeyi onaylamıştı.

GÜVENLİ BÖLGEYE DESTEK

Başbakan Orban, Macaristan devlet radyosunda yaptığı haftalık konuşmasında harekatın kınanacak bir tarafı olmadığını, Türkiye'de 3 milyondan fazla mültecinin yaşadığını belirterek, Ankara'nın Suriye'nin kuzeyini askeri açıdan istikrara kavuşturduğunu ve orada güvenli bir bölge oluşturduğunu kaydetti.

TÜRKİYE KAPILARI AÇARSA ZOR DURUMDA KALIRIZ

AB'nin Türkiye'nin kontrolündeki güvenli bölgede altyapı çalışmaları için finansal destek sağlaması gerektiğini söyleyen Orban, eğer bu destek sağlanmazsa Suriyeli 4 milyonu aşkın göçmenin Türkiye, Yunanistan ve Balkanlar üzerinden ya Macaristan ya da Hırvatistan sınırına ulaşacağını ama bunun yaşanmasını istemediklerini ifade etti.

Orban, "Bunun gerçekleşmemesi Macaristan'ın temel çıkarlarından biridir" diye konuştu.