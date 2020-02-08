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Mağaza açılışında indirim izdihamı

Bursa'da ev eşyaları satan bir mağazada, açılışa özel indirim kampanyası düzenlenince, içeri girmeye çalışan vatandaşlar birbirlerini ezdi.

DHA | 08.02.2020 - 15:40..
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Bursa'da çeyizlik ve ev eşyaları satan bir mağaza, açılışa özel indirim reklamları verdi. Reklamları gören vatandaşlar ise yağan kara aldırış etmeden, saatler öncesinden mağaza önünde kuyruğa girdi.

KAPILARI YUMRUKLADILAR

Binlerce kişinin mağaza önünde toplandığını gören mağaza yetkilileri, içeriye girişte ezilme tehlikesi yaşanabileceğini düşünerek kapıları açmadı. Buna sinirlenen bazı kişiler, mağazanın kapılarını yumrukladı.

Mağaza açılışında indirim izdihamı

BAYGINLIK GEÇİRENLER OLDU

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilidi. Sabahın erken saatlerinden itibaren gelen binlerce kişi mağaza önünde beklerken, bir kadın ise yaşanan izdihamda baygınlık geçirdi.

Mağaza açılışında indirim izdihamı

"MİLLET BİRBİRİNİ EZİYOR"

Mağaza açılışına geldiğini söyleyen Mehmet Güler, "Buraya açılışa geldik ama herkes bir kapıya toplandı. Millet birbirini eziyor. Yazık, günah. Bir şeyler almayı bekliyoruz, ama alamadan geri gideceğiz gibi duruyor. Mağaza sahibi para kazanacak diye insanlar burada birbirini eziyor. Çok yazık." dedi.

Mağaza açılışında indirim izdihamı

"BÜYÜK İNDİRİM OLDUĞUNU DUYUNCA GELDİK"

İndirimli ürünleri alabilmek için beklediğini söyleyen Mustafa Akgün, "Büyük indirimler olduğunu duyunca sabah saatlerinde buraya geldik. Mağazaya geldik, fakat burada da bir yoğunluk var. İnsanlar sürekli kuyruktakileri arkadan ittiriyor. Ezilen ve bayılan var, çok kötü bir durum. Hava sıfırın altında eksi 2 derece, kar yağıyor. Hava buz gibi. İnsanlar adeta burada dondu." diye konuştu.

Mağaza açılışında indirim izdihamı

"BİR ŞEY ALAMADAN EVE GERİ GİDİYORUZ"

Annesiyle beraber alışverişe geldiğini belirten Betül Çelik ise, "İnsanlar burada resmen birbirlerini yiyorlar. Çok kalabalık. O yüzden hiçbir şey alamadan eve geri gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mağaza açılışında indirim izdihamı

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