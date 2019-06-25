Samsun'da mağazada hırsızlık yapan 2 Iraklı tutuklandı

Samsun'un Canik ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde Irak uyruklu Mustafa A.M.M. (23), Ahmet A.K.A.M. (27) ve Hıba F.T.A.A. (23) adlı kadın, 3 ayrı mağazadan eşofman, deodorant ve çorap çaldı.

2 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 3 Iraklı, Irmak Polis Merkezi'ne teslim edildi. Samsun Adliyesi'ne sevk edilen Mustafa A.M.M. ve Ahmet A.K.A.M. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken Hıba F.T.A.A. adlı kadın ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.